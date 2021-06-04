Son dakika haber | Kartal'da motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Kartal'da seyir halinde giden motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarptı.

Kartal'da seyir halinde giden motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartal'da bulunan Üsküdar Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 CVU 757 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan A.A., bir başka otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırma sonucu, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle mahalleli ve esnaf sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Kartal Şehir Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen motosiklet, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun ortasından çekildi. Motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı