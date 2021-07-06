Son dakika haber! Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber! Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber! Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kars'ın Selim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Selim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Halit Gökmen Yıldırım idaresindeki 55 AAF 769 plakalı otomobil, Benliahmet köyü yakınlarında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Takla atan otomobildeki sürücü Yıldırım ile Saliye, Özlem, Nevruz Gümüş ve Burhan Şentürk yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Saliye Gümüş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber! Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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