Son dakika haber | Kars Barajı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla yaptı
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Son dakika haber | Kars Barajı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ın önemli tarımsal sulama yatırımı Kars Barajı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansla yapıldı.

Son dakika haber | Kars Barajı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla yaptı
20.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:16

Kars'ın önemli tarımsal sulama yatırımı Kars Barajı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferansla yapıldı.

Karslılara seslenen Erdoğan, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek salgını gündemimizden çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, ekonomide toparlanma sinyallerinin 'oldukça' güçlü geldiğini, yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme beklediklerini kaydetti.

Kars'ın geldiği konumu izleme fırsatını bulduklarını dile getiren Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerimizin sayısını da 2 katından fazla artırdık. Ülkemizin su potansiyelini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak yatırımları birer birer hayata geçirdik. Bu doğrultuda attığımız her adım bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştırdı. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santralleriyle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından söz alan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde Çubuk ve Gölbaşı Barajları ile başlayan, rahmetli Adnan Menderes dönemi ile ivme yakalayan baraj inşaatları, sizin liderliğinizde hayata geçirilen projelerle zirveye ulaşmış, su kaynaklarının değerlendirilmesi adına milletimize ve memleketimize, sosyal ve ekonomik yönden çok büyük faydalar sağlamıştır. Büyük bir onur ve mutlulukla ifade etmeliyiz ki; sizin himayelerinizde son 18 yılda, cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katı baraj inşa ettik! Bu barajlar içinde öyle mega projeler var ki; birkaçını ismen zikretmek isterim: 249 metre yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek barajı olan Deriner Barajı, 218 metre yüksekliği ile ülkemizin 2. yüksek barajı olan Ermenek Barajı, Rahmetli Adnan Menderes'in hayali, Çine Adnan Menderes Barajı, Ege Bölgesi'nin en yüksek barajı olan Akköprü Barajı, ve son 1 ayda da enerji üretimine başladığımız ve yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz, ülkemizin vizyon projesi olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı. ve Yusufeli Barajımızda 3 Milyon m3 üncü betonu dökerek kaydettiğimiz büyük ilerleme! Bunların hepsinde; milletimizin emeği, devletimizin gücü ve sizin liderliğiniz var" diye konuştu.

Kars Barajı ve Sulamaları da, bu bölgemizin en önemli, en büyük ve hasretle beklenen tarımsal sulama projesidir diyen Pakdemirli, "Kars Çayı üzerinde inşa edilen Kars Barajı; temelden 56 metre yükseklikte olup, 1 milyon metreküp gövde hacimli, dolgu tipinde bir barajdır. Barajın bütün ünitelerinin inşasında, %95 oranında yerli sermaye ile üretilen malzeme ve ekipman kullanılmıştır. Kars Barajında depolanacak su ile; Kars ve Digor ovalarında 44 adet köye ait tarım arazisi, cazibeli borulu sistem ile sulanacaktır. Sulamada enerji kullanılmayacağından, çiftçimizin herhangi bir elektrik masrafı olmayacaktır. Böylece Kars'ın bereketli topraklarından daha çok verim alacağız. Ayrıca; Kars Barajından yıllık 10 milyon kilowatt saat enerji üretilecektir. Yine proje kapsamında, an itibariyle 30 köyü kapsayan alanda, %40 oranında arazi toplulaştırması gerçekleştirilmiştir. Kars Barajı'nın, tam faaliyete geçmesiyle birlikte de; sağlayacağı sulama ve enerji faydasının yanı sıra 7 bin 250 kişiye de iş ve AŞ imkanı temin edilmiş olacaktır. Bu Baraj ile; arpa, buğday ve yem bitkileri ekimi yapılacak. Bölgede en önemli ihtiyaç olan kaba yemin yeterli miktarda temini sağlanacak" şeklinde konuştu.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Girdi maliyetlerinin azalmasıyla, büyükbaş hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlanacaktır. ve inanıyoruz ki; Kars Barajı ile inşallah bu bölgenin çehresi, daha da güzelleşecektir. Bu baraj ile Karslı hemşerilerimiz, yemyeşil, ağaçlandırılmış yeni bir yaşam alanına kavuşacaktır. Doğa ile iç içe olacak, nefes alacak, yürüyüş yapacak, balık tutabilecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinizde son bir ayda hizmete aldığımız tarihi 3 mega proje de, doğu bölgelerimizdeki illerimizde gerçekleştirilmiştir. Bu münasebetle bizler de diliyoruz ki; doğudan yükselen güneş, inşallah bu suların feyzini ve bereketini bütün vatan coğrafyamıza taşısın! Kars Barajı'na emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Kars Barajı rezervuarında depolanacak su ile Kars Ovası'nda 260 bin 030 dekar, Digor ovasında 215 bin 750 dekar olmak üzere 44 adet köye ait toplam 475 bin 780 dekar zirai tarım arazisi cazibeli borulu sistem ile sulanacak, 2,24 MW kurulu gücündeki Etek santrali ile yıllık 10 milyon kWh enerji üretilecektir. Bu sulama alanı, Kars ilinde sulanabilir nitelikteki 1 milyon 573 bin 270 dekar arazinin %30'unun sulanması anlamına gelecektir. Proje cazibeli olduğundan çiftçimizin arazisini sularken herhangi bir enerji gideri de olmayacaktır.

Kars Barajı, sulama ve enerji tesisleri tamamlandığında maliyetini neredeyse 1 yılda karşılayacak son derece önemli bir tesistir. 330 Milyon TL'ye mal olan barajın sulama projesinin tamamlanması ile 2020 yılı fiyatlarıyla 296 Milyon TL sulama faydası elde edilecek, 7 bin 241 kişiye tarımsal istihdam imkanı sağlanacaktır. Baraj aynı zamanda enerji üretimine de katkı sağlayacaktır. Üretilecek yıllık 10 milyon kWh enerji ile de 2,8 Milyon TL enerji faydası olmak üzere toplamda yaklaşık 300 Milyon TL ekonomimize katkı sağlanacaktır.

Baraj gölü uzunluğu 17 km, yüzey alanı 10,4 km2 olan ve il merkezine çok yakın bir konumda bulunan Kars Barajı, aynı zamanda şehrin en önemli mesire ve rekreasyon alanlarından biri olacaktır. Baraj gölünün aynı zamanda yaban hayata ev sahipliği yapması hedeflenmektedir. Baraj gölünde balıklandırma faaliyetlerinin geliştirilmesi ile de bölge insanına ilave gelir sağlanması planlanmaktadır.

Öte yandan Kars Barajı ile baraj mansabından Arpaçay Barajı'na kadar uzanan 71,5 km uzunluğundaki Kars Çayı kenarında bulunan 2 milyon 383 bin dekar arazi ve yerleşim yerlerinin taşkın riski azaltılarak rusubat taşınması engellenecektir.

Bakan Pakdemirli, daha sonra DSİ yerleşkesinde fiden dikimi yaptı. Pakdemirli, dikilen fidanlara can suyu verdi. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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