Son dakika haber... Kardeşinin balkondan ittiği kız çocuğunu ölümden fındık ağacı kurtardı
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Son dakika haber... Kardeşinin balkondan ittiği kız çocuğunu ölümden fındık ağacı kurtardı

Son dakika haber... Kardeşinin balkondan ittiği kız çocuğunu ölümden fındık ağacı kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Samsun'da 4 yaşındaki kardeşinin oyun oynarken balkondan aşağı ittiği 9 yaşındaki kız, üzerine düştüğü fındık ağacı sayesinde ölümden döndü.

Samsun'da 4 yaşındaki kardeşinin oyun oynarken balkondan aşağı ittiği 9 yaşındaki kız, üzerine düştüğü fındık ağacı sayesinde ölümden döndü.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki E.T.Y. balkonda oyun oynarken 9 yaşındaki ablası E.Y.'yi birinci kattaki balkondan itti. Balkondan düşen E.Y.'yi üzerine düşüp hızını kesen fındık ağacı ölümden kurtardı. Yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı Asarcık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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