Son dakika haber... Karamürsel ve Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Karamürsel ve Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Son dakika haber... Karamürsel ve Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamürsel ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Türk bayraklarıyla sahil boyu dolaşan Karamürsel Yelken Kulübü'ne ait tekneler de renkli görüntüler oluşturdu.

Gölcük

Gölcük ilçesindeki Anıt Park'ta da Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunun yapıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Cengiz Karabulut, İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Merkez Komutanı Deniz Kıdemli Albay Barış Uğurlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alparslan Karcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Son dakika haber... Karamürsel ve Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Hande Erçel Burak Sergen
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Hakan Arslan Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Karamürsel ve Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:10:28. #1.14#

title