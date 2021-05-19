Son dakika haber... Karamürsel ve Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.