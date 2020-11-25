Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu
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Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu

25.11.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:21

Karaman'da bir kadın, birlikte kaldığı erkek arkadaşının evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken talihsiz kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Yunus Emre Mahallesi 2269 Sokak'ta bulunan toplu konutlar C1-5 Blok'ta meydana gelen olayda erkek arkadaşı İ.S'nin evinde kalan Esengül Prıehaeusser (37), gece yarısı duş almak için banyoya girdi. Erkek arkadaşı İ.S. ise yatarak uykuya daldı. Öğle saatlerinde uyanan İ.S, arkadaşı genç kadının oda da olmadığını fark etti. Bunun üzerine banyoya bakan İ.S, arkadaşının banyoda yerde kıpırdamadan yattığını görünce hemen sağlık ekibinden yardım istedi.

Son dakika haber! Karaman'da bir kadın banyoda ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Adrese gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının yaklaşık 5-6 saat kadar önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Prıehaeusser'in cesedi kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haber! Karaman'da bir kadın banyoda ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından genç kadının erkek arkadaşı İ.S. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
CEMAL: YÜZDE DOKSANINA ÜZÜLÜYORUZ AMA BENCE BUNUN GİBİLERİDE HAK EDİYOR
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GURBETCİ: Yarinki haber Yakalandilar Adli kontrol sartiyla serbest birakildilar
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