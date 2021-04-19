Son dakika haber... Karagöz ile Hacivat'ı yaşatıyorlar
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Son dakika haber... Karagöz ile Hacivat'ı yaşatıyorlar

Son dakika haber... Karagöz ile Hacivat'ı yaşatıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde drama derslerine katılan çocuklar, Ramazan'ın simgelerinden Karagöz ile Hacivat gölge tiyatrosunu yaşatmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde drama derslerine katılan çocuklar, Ramazan'ın simgelerinden Karagöz ile Hacivat gölge tiyatrosunu yaşatmaya devam ediyor. Geçmişteki Ramazanları özleyen vatandaşlar da oyunları online olarak izleyebiliyor.

Tepebaşı Belediyesi, "Nerede o eski Ramazanlar?" sözü ile geçmişteki Ramazanlara özlem duyan vatandaşlar için nostaljik ve eğlenceli bir çalışmaya imza attı. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde drama dersi alan çocuklar, Ramazan aylarının simgelerinden Karagöz ile Hacivat oyununu yaşatmaya devam ediyor. Duru Elmas ve Yahya Avcı isimli çocuklar, aldıkları eğitimlerin ardından Karagöz ile Hacivat tiyatrosunu sahnelemeye başladı. Üstelik Karagöz ve Hacivat figürlerini de geri dönüşüm malzemelerinden kendileri üreten çocuklar, efsane karakterleri seslendirerek ve hareket ettirerek perdede can veriyor. Gölge tiyatroları ise kayda alınarak, Tepebaşı Belediyesi'nin Youtube kanalından yayınlanıyor.

Çocuklar severek yapıyor

3 yaşından bu yana 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde eğitimlere katılan Duru Elmas, "9 yaşındayım ve 3 yaşımdan beri bu merkeze geliyorum. Ramazan dolayısıyla atık pet şişelerden elde ettiğimiz şekilleri boyadık ve Karagöz ile Hacivat figürlerini oluşturduk. Gölge tiyatrosu çok eğlenceli ve güzel. Tiyatro yapmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.

Yahya Avcı isimli çocuk ise "Şimdiye kadar geri dönüşüm ürünlerinden kuklalar yapmıştık. Bu kez de Karagöz ile Hacivat'ı geri dönüşümden yaptık. Artık elimdeki herhangi bir malzemeden kuklalar üretebilirim. Burada olmak ve Karagöz oyunu icra etmek de çok keyifli" diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla online olarak yayınlanan Karagöz ile Hacivat gölge tiyatrosu, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube kanalında izlenebiliyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber... Karagöz ile Hacivat'ı yaşatıyorlar
Son dakika haber... Karagöz ile Hacivat'ı yaşatıyorlar
Son dakika haber... Karagöz ile Hacivat'ı yaşatıyorlar
Son dakika haber... Karagöz ile Hacivat'ı yaşatıyorlar
Son dakika haber... Karagöz ile Hacivat'ı yaşatıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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