Kara saplanan hamile kadını taşıyan ambulansın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
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Kara saplanan hamile kadını taşıyan ambulansın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

18.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:40
Kara saplanan hamile kadını taşıyan ambulansın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

AKSARAY Valiliği, Ortaköy ilçesinde dün, doğum sancıları tutan Sevgi Coşkun'u (29) hastaneye götürürken yolda kara saplanan ambulansın kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

AKSARAY Valiliği, Ortaköy ilçesinde dün, doğum sancıları tutan Sevgi Coşkun'u (29) hastaneye götürürken yolda kara saplanan ambulansın kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ortaköy ilçesinde dün doğum sancısı başlayan Sevgi Coşkun (29) için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince Sevgi Coşkun, hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sağlık görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yol açıldı. Yoluna devam eden ambulans, Sevgi Coşkun ile yanındaki eşi Emrah Coşkun'u (30) hastaneye götürdü.

Kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3'üncü çocuğunu dünyaya getiren Sevgi Coşkun, 4 kilo 900 gram ağırlığındaki bebeğine Muhammed Asal adını verdi. Coşkun, "Bir kız ve bir oğlum vardı. Bu ikinci oğlum oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Bizi fırtınada, boranda mahsur bırakmadı. Tüm imkanları seferber edip kurtardı. Bizi kurtaran ekiplerden de Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan, UMKE, AFAD, Karayolları ve jandarma ekiplerinin ambulansın bulunduğu yere ulaşıp, saplandığı bölgeden çıkartma anına ait görüntüler, Aksaray Valiliği'nce paylaşıldı. 

Kara saplanan hamile kadını taşıyan ambulansın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
Kara saplanan hamile kadını taşıyan ambulansın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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