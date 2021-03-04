Son dakika haber: Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesinden Kovid-19 aşılarının iki dozu arasındaki süreyi 4 aya çıkarma tavsiyesi

Son dakika gündem haberine göre Kanada'da aşı uzmanlarından oluşan ulusal kurul, bölgelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının iki dozu arasındaki süreyi 4 aya çıkarmaları tavsiyesinde bulundu.

Kanada'da aşı uzmanlarından oluşan ulusal kurul, bölgelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının iki dozu arasındaki süreyi 4 aya çıkarmaları tavsiyesinde bulundu.

Ulusal Aşı Danışma Komitesi, iki doz arasındaki sürenin 4 aya çıkarılmasıyla, beklenen Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının haziran sonuna kadar 16 yaş üzerindeki Kanadalıların yüzde 80'ine vurulmuş olacağını bildirdi.

Komite, ikinci dozların haziranda daha fazla aşının gelmesiyle vurulmaya başlanması önerisi yaparken, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 55 milyon dozun ülkeye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Kanada'da mevcut protokole göre, Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının iki dozu arasındaki sürenin 3 ila 4 hafta olması gerekiyor.

Ülkede birçok bölgenin Ulusal Aşı Komitesi'nin tavsiyesine uyması bekleniyor.

Kanada federal hükümeti daha önce vatandaşların yüzde 38'inin haziran sonuna kadar ikinci doz Kovid-19 aşılarını vurdurmuş olacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz