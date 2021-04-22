Kanada Başbakanı Trudeau: "İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit"
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Kanada Başbakanı Trudeau: "İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit"

Kanada Başbakanı Trudeau: 'İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit" ifadelerini kullandı.

ABD'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 26 Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne (AB) İklim Zirvesi davetinin ardından ABD'nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İklim Zirvesi, Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in açılış konuşması ile başladı. Zirve'ye katılım sağlayan liderler arasında yer alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hedefleri arasında hükümetin 2030 yılına kadar mevcut tedbirler kapsamında emisyon seviyelerinin düşürülmesi konusuna vurgu yaparak, Kanada'nın Paris Anlaşması'nda kabul ettiği yüzde 30 sera gazı azaltımı hedefinden daha fazlasını gerçekleştirmeyi planladığını aktardı.

"KİRLİ BİR GEZEGENE KARŞI AŞI OLMADIĞI İÇİN ŞİMDİ HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Başbakan Trudeau, korona virüsle mücadelenin önceliği olmaya devam ettiğini, ancak iklim değişikliğinin "varoluşsal bir tehdit" olduğunu ve cesur politikaların, cesur iklim sonuçlarını doğuracağını dile getirdi. Trudeau, "Kirli bir gezegene karşı aşı olmadığı için şimdi harekete geçmeliyiz" dedi.

Trudeau, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin iklim bilimcilerinin tavsiyelerine kulak vermeleri ve küresel sıcaklıklardaki felaket artışlarını önlemek için daha fazlasını yapmaları gerektiğini aktardı. Büyük bir enerji üreticisi olan Kanada için emisyonları bu oranda azaltmanın güç olabileceğini ancak tüm ülkelerin bu zorluğun üstesinden gelmesi gerektiğini belirten Tredeau, "Kanada enerji üreten ve ihraç eden bir ülke ve bu yüzden bunun kolay olmayacağını anlıyorum" diye konuştu.

Kanada hükümetinin toplu taşıma, temiz enerji yatırımları, tek kullanımlık plastik yasağı ve iki milyar ağaç dikme sözü gibi yeşil dostu politikalarını da dile getiren Trudeau, "Planımızı sürekli olarak güçlendirecek ve daha fazla önlem alacağız" dedi.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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