Son dakika haber... Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Mustafa Kaya (51) yaşamını yitirirken, Hikmet S. yaralandı.

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Mustafa Kaya (51) yaşamını yitirirken, Hikmet S. yaralandı. 

Kaza, öğleden sonra Gümüşlü Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf A. yönetimindeki 16 BBV 88 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle Mustafa Kaya'nın kullandığı 44 FM 349 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan yaralı Hikmet S. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kaya'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 21:46:57. #1.16#

title