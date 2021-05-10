Son dakika haber! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hamza Sert (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hamza Sert (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Hamza Sert, Tarsus'taki evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hamza Sert burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yıllık polis memuru olan Sert, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Sert, bugün saat 12.00'da emniyet müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından Tarsus'ta toprağa verilecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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