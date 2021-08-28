Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti
Gelen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın karşılanması Kahramanmaraş Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın karşılanması
Kahramanmaraş Valiliği
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz