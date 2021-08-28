Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti
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Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın karşılanması Kahramanmaraş Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın karşılanması

Kahramanmaraş Valiliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Valiliği ziyaret etti - Haberler
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