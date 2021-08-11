Son dakika haber! Kahramankazan'da doğal gaz hattı inşaatı törenle başladı
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Son dakika haber! Kahramankazan'da doğal gaz hattı inşaatı törenle başladı

Son dakika haber! Kahramankazan'da doğal gaz hattı inşaatı törenle başladı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Yassıören Mahallesi'nde doğal gaz hattı inşaatı düzenlenen törenle başladı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Yassıören Mahallesi'nde doğal gaz hattı inşaatı düzenlenen törenle başladı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, törende yaptığı açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından, Yassıören Mahallesi'nin doğal gaza kavuşacağını belirterek, "Biz Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Oğuz, ilçelerinde doğal gaz olmayan mahallelere de doğal gaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Başkent Doğalgaz Altyapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru, Başkent Doğalgaz'ın 2013 yılında özelleştiğini, Ankara'nın 13 ilçesinde çalışmalara başladıklarını, ilçede Yassıören Mahallesi için 9 bin metre doğal gaz hattı ve 90 adet servis hattı yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından mahalleye doğal gaz hattı döşenmesi için çalışmalar iş makinesinin ilk kazmayı vurmasıyla başladı.

Kurban kesilmesinin ardından İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua etti. Daha sonra Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Oğuz, çalışmaları yerinde inceleyerek doğal gaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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