Son dakika haber... KAEÜ Kadın Akademisine katılan 81 kadın başarı belgesi almaya hak kazandı
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Son dakika haber... KAEÜ Kadın Akademisine katılan 81 kadın başarı belgesi almaya hak kazandı

Son dakika haber... KAEÜ Kadın Akademisine katılan 81 kadın başarı belgesi almaya hak kazandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin planladığı Kadın Akademisi eğitimlerinin başarı ile tamamlandığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin planladığı Kadın Akademisi eğitimlerinin başarı ile tamamlandığı bildirildi.

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, merkezin ilk uzun soluklu eğitim programı olan Kadın Akademisine 150 kadının müracaat ettiği, bunlardan 81'inin başarı belgesi almaya hak kazandığı ifade edildi.

Akademide 9 akademisyenin 8 hafta boyunca kadınlara çevrimiçi programlarla eğitim verdiği belirtilen açıklamada, kadın, aile ve toplum üçgeninde ülke kalkınmasına dolaylı katkı sağlamasının amaçladığını aktarıldı.

Açıklamada, kadınların beşeri sermayesine doğrudan katkı sağlayarak kişisel gelişim yoluyla aile kurumunun güçlendirilmesi amaçlandığı vurgulanarak, kadınların eğitim programının sonunda teşekkür mesajları gönderdiği kaydedildi.

Son dakika haber... KAEÜ Kadın Akademisine katılan 81 kadın başarı belgesi almaya hak kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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