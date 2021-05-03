Son dakika haber... Jandarmadan inşaata tombala baskını
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Son dakika haber... Jandarmadan inşaata tombala baskını

Son dakika haber... Jandarmadan inşaata tombala baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Giresun'un Eynesil ilçesinde inşaat halindeki bir evde tombala oynayan 12 kişi jandarmanın baskınıyla yakalandı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde inşaat halindeki bir evde tombala oynayan 12 kişi jandarmanın baskınıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe jandarma ekipleri alınan ihbarı değerlendirerek, ilçenin Ören Beldesi Tamyanı Mahallesinde inşaat halindeki bir eve baskın düzenledi.

Barakada tombala oynarken yakalanan 12 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereğince ve Sokağa Çıkma Yasağı İhlali gereğince para cezası yaptırımı uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile tombala oynamakta kullanılan malzemeler muhafaza altına alınarak, H.B isimli şahıs için ise kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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