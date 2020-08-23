Son dakika haber: İZMİR Seferihisar'da orman yangınında araçları yananlar konuştu Son dakika gündem haberi... Seferihisar'da orman yangınında araçları yananlar konuştuİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında 58 araç zarar görürken, araçların sahipelri büyük bir şok yaşadı.

Seferihisar'da orman yangınında araçları yananlar konuştu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında 58 araç zarar görürken, araçların sahipelri büyük bir şok yaşadı. Birçok araç kullanılamaz hale geldi. Otomobili yanan Murat Coşkun (45), aracını tanıyamadığını söyledi. Coşkun, 'Biz de çok şaşkınız. Plajdaydık. Yangın bu kadar büyükmüş ancak haberimiz olmadı. Yanımızdaki otelde de herhangi bir siren çalınmadı. Yangın büyüdü ve arabamız bu hale geldi. Yangının sebebi nedir' Hava sıcaklığı sebebiyle yangının çıktığını düşünmüyorum. Umarım zararımız karşılanır. Arabamı tanıyamadım bile. Rengi siyahtı ancak bembeyaz olmuş. Kaskom da yok ama sigortam var. Onun da masrafımızı karşılayıp karşılamayacağını bilmiyoruz. Yardım edilmesini bekliyoruzö ifadelerini kullandı.

Otomobilinin yanı sıra kıyafetleri ve bilgisayarının da yandığını belirten Onur Dolu (37), 'Plaja geldik ve 5-10 dakika sonra dumanları gördük. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Aracımın kaskosu vardı. Gerekli işlemler için yetkililerle konuşmaya devam ediyoruz. Aracımın içinde şirket bilgisayarım ve kıyafetlerim vardı. Geriye sadece üzerimdeki kıyafetler kaldı. Ben ve arkadaşım aracı park ederken de alevlerin içinde kalabilirdik. Aslında orda olmadığımıza şükrediyoruzö dedi.

Alevler nedeniyle araçlarına yaklaşamadıklarını belirten Tayfun Yıldırım, 'Yangın çıktığını öğrenince hemen aracımızın bulunduğu yere çıktık. Ancak geldiğimizde alevler büyümüştü ve aracımın yanına gelemedim. Ardından da bu hale geldi. Sigorta ve kaskomuz var ancak ne olacağını bilmiyoruzö diye konuştu.

Kaynak: DHA