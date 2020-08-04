Son dakika haber! İZMİR Foça'daki tekne faciasındaki kayıp çocuk aranıyor
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Son dakika haber! İZMİR Foça'daki tekne faciasındaki kayıp çocuk aranıyor

Son dakika haberine göre Foça'daki tekne faciasındaki kayıp çocuk aranıyorİZMİR'in Foça ilçesinde meydana gelen, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı tekne faciasında kayıp olarak bildirilen 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un arama çalışmaları devam ediyor.

04.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:40

Foça'daki tekne faciasındaki kayıp çocuk aranıyor

İZMİR'in Foça ilçesinde meydana gelen, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı tekne faciasında kayıp olarak bildirilen 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un arama çalışmaları devam ediyor. Sarp'ın bulunması için çalışan ekipler hem deniz yüzeyinde hem de dibinde aramaları sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü öğle saatlerinde Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora oldu ve battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi ve kaptanı Adem Demir ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Elif Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılan yaralıların ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen Sarp Göksoy için ise denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları, bu sabah İzmir'den gelen Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Karşıyaka ilçesinden günübirlik tatil için geldikleri öğrenilen teknede bulunan Sarp Göksoy'u arama kurtarma çalışmaları dünden itibaren sürdürülüyor. Sahil Güvenlik ekipleri bir yandan deniz yüzeyinde tarama yaparken deniz polisi de denizin yaklaşık 30 metre derinliğinde arama çalışmalarını aralıklı olarak sürdürüyor. Kurtarıldıktan sonra kaçan ve daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan tekne kaptanı Adem Demir, tutuklanırken, yaralı kurtarılan 4 kişi Foça Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Faciada yaşamını yitiren 4 kişinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin sürdüğü bildirildi.

BELEDİYE EKİPLERİ DE ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri de Sarp Göksoy'u arama çalışmalarında Foça Belediyesi'ne destek veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü su altı ve su üstü arama kurtarma ekibinin de bölgede çalıştığını söyleyerek dalgıçların yanı sıra arama çalışmalarında su altı görüntüleme robotunun da kullanıldığını söyledi. Varlıorpak, "Foça'da denizde kaybolan ve hepimizin yüreğini yakan Sarp Göksoy'u bulmak için çabalıyor. Göksoy'u arama çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

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Son dakika haber! İZMİR Foça'daki tekne faciasındaki kayıp çocuk aranıyor

Kaynak: DHA

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