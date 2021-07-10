Son dakika haber! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kuşçular Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 444 uyuşturucu hap, 200 gram esrar, 11 kağıda sarılmış esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 900 lira ele geçirildi.

Operasyonda H. Y, S. Y. ve M.A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.Ö. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri