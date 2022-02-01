Son dakika haber: İzmir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ç.B. ve O.C. tarafından çalındığı iddia edilen malzemelerin bir hurdacıya satıldığını tespit etti.

Hurdacıdan alınan 2,5 ton demir, 250 metre kablo ve 50 torba çimento sahibine geri verildi.

Ç.B. ve O.C. gözaltına alındı.