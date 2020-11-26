Son dakika haber! İzmir'de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı
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Son dakika haber! İzmir'de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı

26.11.2020 08:26 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:31

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı İzmir'in Balçova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, farklı sokaklarda silahla ve bıçakla yaralanan 3 şahıs buldu.

İzmir'de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, farklı sokaklarda silahla ve bıçakla yaralanan 3 şahıs buldu. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Garip olay 03.00 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevi yapan Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sokullu Sokak üzerinde iki kişiyi yerde yatarken gördü. Yapılan incelemede şahısların yaralı olduğunu fark eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Yeşil Cami Sokak'ta devriye görevi yapan başka bir polis ekibi de başka bir yaralı şahsa denk geldi. İki farklı yerde bulunan toplam 3 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın iki ayrı grup arasında gerçekleşen silahlı ve bıçaklı kavga olduğunu tespit etti. Silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haber! İzmir'de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı
Son dakika haber! İzmir'de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı
Son dakika haber! İzmir'de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı
Son dakika haber! İzmir'de garip olay: Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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