Son dakika haber! İzmir'de evinin bahçesindeki havuzda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! İzmir'de evinin bahçesindeki havuzda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber! İzmir'de evinin bahçesindeki havuzda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Dikili ilçesinde evinin bahçesindeki havuzda elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde evinin bahçesindeki havuzda elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bergama'da galericilik yapan Faruk Akkın, Dikili'de bulunan yazlığının bahçesindeki havuzda yüzdükten sonra temizlik yaptığı sırada akıma kapıldı.

Eşinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Akkın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Huriye Akkın, gazetecilere eşinin akıma kapıldığı sırada kendisinden sigortayı kapatmasını istediğini, ardından havuza düştüğünü belirterek, "Eşime 'Havuzu kapatıp yerine çiçek ekelim.' dememe rağmen o 'Torunlarım yüzecek.' diye beni dinlemedi. O havuz mezarı oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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