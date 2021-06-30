Son dakika haber... İtalya'da cezaevi polisinin mahkumlara şiddet uyguladığı ortaya çıktı
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Son dakika haber... İtalya'da cezaevi polisinin mahkumlara şiddet uyguladığı ortaya çıktı

Son dakika haber... İtalya'da cezaevi polisinin mahkumlara şiddet uyguladığı ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İtalya'da bir cezaevinde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin protesto edildiği olaylar sırasında cezaevi polisinin mahkumlara yönelik şiddet içeren kötü muamelede bulunduğu ortaya çıktı.

İtalya'da bir cezaevinde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin protesto edildiği olaylar sırasında cezaevi polisinin mahkumlara yönelik şiddet içeren kötü muamelede bulunduğu ortaya çıktı.

"Domani" gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Kaserta kentindeki Santa Maria Capua Vetere Cezaevinde çekildiği belirtilen 6 Nisan 2020 tarihli görüntülerde cezaevi polislerinin mahkumlara yönelik şiddet içeren sert muamelede bulunduğu görülüyor.

Polisin mahkumları tekme tokat ve coplarla dövdüğü görüntüler kamuoyunda tepki çekti.

Santa Maria Capua Vetere Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde kötü muameleye karışan 52 polis ve cezaevi yetkilisi hakkında hapis, ev hapsi ve geçici görevden uzaklaştırma gibi bazı ihtiyati tedbir kararları alındı.

Adalet Bakanlığı da bu görevlilerin, haklarındaki inceleme boyunca görevlerinden uzak kalacaklarını bildirdi.

İtalyan ANSA ajansında yer alan haberlerde daha önce bu cezaevinde kalmış bir mahkumun görüşlerine yer verildi. Eski mahkum olayın üstünden 1,5 yıl geçmesine karşın bu şiddeti unutmadığını belirterek "Birinci kattan bodruma tekmelerle, yumruklarla ve cop darbeleriyle indim." dedi.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümetin ortaklarından Demokratik Parti (PD), Adalet Bakanı Marta Cartabia'nın Santa Maria Capua Vetere Cezaevindeki söz konusu görüntülerle ilgili parlamentoya bilgi vermesini talep etti.

PD Milletvekili Piero de Luca, cezaevi polislerinin mahkumlara yönelik muamelesini gösteren görüntüler sebebiyle öfkeli olduklarını belirterek, "Bunlar medeni bir ülkede kabul edilemez." dedi.

2018-2019'da İçişleri Bakanlığı görevini de üstlenen aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise cezaevi polislerine dayanışma için Santa Maria Capua Vetere Cezaevine gideceğini ifade ederek "Lig, her zaman güvenlik güçlerinin yanında. Hata yapanlar, üniforma giyse dahi bedelini öder ancak bütün cezaevi polisi buna dahil olamaz. Üniforma giyenlere saygı duyulmalı. Bireysel olarak sorumluluğu bulunanlar cezalandırılmalı." açıklamasında bulundu.

İtalya'da Kovid-19 salgınının başladığı ilk dönemler olan Mart-Nisan 2020'de salgının cezaevlerinde de yayılmaya başlaması ve buna yönelik tedbirler sebebiyle ülke genelindeki cezaevlerinde olaylar çıkmıştı. Protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda en az 12 mahkum hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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