Son dakika haber! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu

14.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:15
Son dakika haber! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs aşısı olmak için E-Nabız web sayfası üzerinden randevu oluşturdu, ardından da aile hekimliğine giderek aşı oldu.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs aşısı olmak için E-Nabız web sayfası üzerinden randevu oluşturdu, ardından da aile hekimliğine giderek aşı oldu. Memişoğlu bu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Sağlık çalışanlarına bugün itibarıyla koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Çin'den getirilen CoronaVac aşısını olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bir video paylaşan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs aşısı olmak için izlenecek yolu anlattı.  E-Nabız web sayfası üzerinden randevu oluşturan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sistemde kendisi için "Kovid pandemi aşılaması için belirlenen öncelikli gruplar içinde yer almaktasınız" yazdığını belirterek aşı yaptırmak için randevu oluşturdu. Prof. Dr. Memişoğlu, daha sonra Kumkapı'daki 43 Numaralı Aile Hekimliği'ne giderek koronavirüs aşısını saat 15.20'de yaptırdı.  Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Allah bir daha bize böyle bir salgın, böyle bir sene yaşatmasın" dedi. Prof. Dr. Memişoğlu'na aşı olduğuna ilişkin 'Aşı kartı' da verildi.  

(Fotoğraf)


Son dakika haber! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu
Son dakika haber! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu
Son dakika haber! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu
Son dakika haber! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ivana Sert Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Mesut Bakkal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu koronavirüs aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 18:17:44. #1.14#
title