İstanbul'da yayanın dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçtikten sonra yol kenarından yürüyerek bir anda tekrar geri dönmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya olan adam aracın kaputuna çıkarak metrelerce sürüklenirken feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçtikten sonra yol kenarından yürüyerek bir anda tekrar geri dönmeye çalışan adama, kadın sürücünün idaresindeki otomobil çarptı. Kaputa çıkarak metrelerce sürüklenen adam yaralanırken, feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

KAPUTA ÇIKARAK SÜRÜKLENDİ

Kaza, geçtiğimiz 28 Ağustos Cuma günü saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki refüjde bekleyen Ahmet Usta, bir süre sonra yolun karşısına geçmeye başladı. Yolun ortasına geldikten sonra bir süre duraklayan Usta, yol ortasından yürümeye başladı. Kısa süre sonra da Usta, tekrardan refüje geçmek istedi. O esnada 34 SJ 4969 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Zülbiye Çakar, refüje geçmek isteyen Usta'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaputa çıkan Usta, metrelerce sürüklendikten sonra yere savrularak yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Usta'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaya refüjden yolun karşısına geçiyor. Yolun ortasında yürümeye devam eden adam, otomobil geçeceği esnada tekrardan yolun karşısına geçmek istiyor. Otomobilin çarptığı adam kaputun üzerine çıkarak sürüklenirken çevredeki vatandaşlar şahit oldukları kazaya şaşkınlıkla bakıyor.

YAYALAR DA ARAÇ SÜRÜCÜLERİ DE DİKKATLİ OLMALI

Gögü tanıklarından Can Taşbey, "Karşıdan karşıya geçecekti, bir anda refleks yaptı galiba vazgeçti. Sonra geçeyim mi derken siyah bir araç hızlı bir şekilde gelerek adama vurdu. Adam kaputun üzerine uçtu, kaput çöktü ve üzerinde sürüklendi. Ama öldü mü kaldı mı bilemiyorum, sanırım hafif yaralıymış. Bu konularda dikkatli olmak gerekir, bir sağımıza ve solumuza bakmak gerekir. Kim hatalı bilemiyorum ama herkes karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı