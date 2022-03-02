Son dakika haber! İstanbul'da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında - Haberler

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Son dakika haber! İstanbul'da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında

AA, İlyas Kaçar - Güncel
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Son dakika haber! İstanbul'da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında

Son dakika haberine göre İstanbul'da bir sürücünün güvenlik önlemi almadan küçük çocuğu motosikletin sepet bölümünde taşıması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir sürücünün güvenlik önlemi almadan küçük çocuğu motosikletin sepet bölümünde taşıması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametine doğru seyreden motosiklet sürücüsü, araca monte edilen sepete oturttuğu çocukla yolculuk yaptı.

Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan küçük çocukla yaptığı bu yolculuk, aynı yönde seyreden başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün zaman zaman yolda makas atarak hızlı bir şekilde gitmesi, etrafı açık olan sepetteki çocuk için de bir önlem alınmaması yer alıyor. ???????

AA / İlyas Kaçar - Güncel

TEM Otoyolu, Seyrantepe, İstanbul, Edirne, Güncel, Haberler

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