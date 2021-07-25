Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
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Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler

Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de biri engelli üç çocuk, anne ve babaları tarafından darbedildi. Çocuklar acı içerisinde çığlıklar atarken, şiddet anları komşuları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Anne ve baba daha sonra çocukları eve kilitleyip dışarı çıkarken, komşuları durumu ekiplere bildirdi. Evin kapısını kırarak içeri giren polisler, çocukları kurtarıp hastaneye götürürken, olay anında evde olduğu öğrenilen babaanne Semiye A.'nın ise emniyette ifadesi alındı.

İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir süredir çocuklarını evde darbeden yabancı uyruklu anne ve baba, gece saatlerinde 1'i engelli 3 çocuğunu yine feci şekilde darbetti.

ÇOCUKLAR ACI İÇERİSİNDE ÇIĞLIKLAR ATTI

Çocukların acı içerisinde çığlık atarak darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Anne ve baba daha sonra çocukları ile babaannelerini kilitleyerek evden çıktı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER EVE GELDİ

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA ÇOCUKLAR KURTARILDI

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.'yi (5) kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Evdeki babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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