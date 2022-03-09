Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'dan ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'dan ayrıldı

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un açıklama yapması Cumhurbaşkanı Herzog ve heyetinin kendilerini bekleyen uçağa binmesi ANKARA- İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı.

ANKARA (AA) - İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un açıklama yapması

Cumhurbaşkanı Herzog ve heyetinin kendilerini bekleyen uçağa binmesi

ANKARA- İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, İstanbul'a varmak üzere akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.

Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer uğurladı.

Uçağa binmeden önce İsrail'den basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini sıcak şekilde karşıladığını, yarın İstanbul'daki Yahudi cemaatiyle bir araya geleceklerini ve ardından Neve Şalom Sinagogu'nda ibadet edeceklerini söyledi.

Herzog, Türkiye'deki ilk gününde Ankara'yı ziyaret etti

Türkiye'de 2 gün sürecek programının ilk gününde Ankara'ya gelen Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Herzog, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Herzog, Ankara programında son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Herzog, yarın İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya gelecek.

Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'dan ayrıldı

Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'dan ayrıldı

Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'dan ayrıldı

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

cumhurbaşkanı, İsrail, Ankara, Herzog, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title