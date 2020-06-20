Son dakika haber! Isparta'da 7 bin 541 öğrenci LGS heyecanı yaşıyor
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Son dakika haber! Isparta'da 7 bin 541 öğrenci LGS heyecanı yaşıyor

Son dakika güncel haberine göre Isparta'da 7 bin 541 öğrenci LGS heyecanı yaşıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavısaat 09.30'da başlarken Isparta il genelinde toplam 134 okulda 7 bin 541 öğrenci sınav heyecanı yaşıyor.

20.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:56

Isparta'da 7 bin 541 öğrenci LGS heyecanı yaşıyor

ISPARTA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavısaat 09.30'da başlarken Isparta il genelinde toplam 134 okulda 7 bin 541 öğrenci sınav heyecanı yaşıyor.

Isparta'da Liselere Giriş Sınavıiçin öğrenci ve veliler, erken saatlerde sınavın yapılacağı okullara geldiler. Okul girişinde bekleyen öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre tek tek okullara alındı. Okul girişinde öğrenciler maskelerini çıkarırken, kendilerine Isparta Belediyesi'nin hazırladığı maskeler verildi. El dezenfektanını kullanan öğrenciler, yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak okullara alındı. Saat 09.30'da başlayan sınav 2 oturum olarak gerçekleştirilecek ve saat 12.50'de sona erecek. Yılmaz Şener Ortaokulu'nda sınava girecek olan öğrencilerin oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Pandemi süreci sınava çalışmamı engellemedi

Sınava girmek için bekleyen Enes Sait Tokgöz, LGS'ye çok çalıştığını belirterek, "Bu süreçte bolca kitap okudum, hiç moralimi bozmadım. Uzaktan eğitimi de sürekli takip ettim. Pandemi süreci sınava çalışmamı engellemedi, aksine evde daha çok çalıştım. Ancak hayatımızda ilk kez böyle bir sınava giriyoruz. O da pandemi sürecine denk geldi. Bu sınav normal olsaydı nasıl olurdu, bunu gerçekten çok merak ediyorum" dedi. Tokgöz, hedefinin Fen Lisesi olduğunu söyledi.

"Sınava hazırlanmam çok kolay olmadı"

Halil İbrahim Kaygısız da heyecanlı olmadığını ifade etti. Sınava hazırlanma sürecinin kolay olmadığını dile getiren Kaygısız, "Çünkü karşılıklı ders yapamadık. Televizyon üzerinden ders işledik bu da çoğu kişi için zor olmuştur. Yüksek bir Anadolu lisesi kazanmak istiyorum. Fen Lisesiyle çok alakam yok, sayısala çok yönelmedim" diye konuştu.

Isparta il genelinde toplam 134 okul, 549 salonda 7 bin 541 öğrenci sınava girdi.

Son dakika haber! Isparta'da 7 bin 541 öğrenci LGS heyecanı yaşıyor

Kaynak: İHA

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