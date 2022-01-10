Son dakika haber | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Umman Başbakan Yardımcısı Al Said ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Umman Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maskat'a bir günlük ziyaret gerçekleştiren Abdullahiyan, Al Said ile bölgedeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

Yemen'deki krizle ilgili Umman'ın tutumuna övgüde bulunan Abdullahiyan, İran'ın Sana'ya Büyükelçi olarak atadığı ve hayatını kaybeden Hasan İrlu'nun Tahran'a getirilmesinde verdiği destekten dolayı Maskat yönetimine teşekkür etti.

Abdullahiyan, Viyana'daki görüşmelerle ilgili ise iyi bir anlaşmadan yana olduklarını yineledi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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