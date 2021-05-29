Son dakika haber... Irak ve Pakistan Dışişleri Bakanları petrol satışını görüştü
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Son dakika haber... Irak ve Pakistan Dışişleri Bakanları petrol satışını görüştü

Son dakika haber... Irak ve Pakistan Dışişleri Bakanları petrol satışını görüştü
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Pakistan'a petrol ihracatını değerlendirdiklerini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Pakistan'a petrol ihracatını değerlendirdiklerini bildirdi.

Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden Kureyşi ile bakanlıkta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade eden Hüseyin, "Görüşmede Pakistan ile petrol, tarım ve sanayi alanında iş birliği ihtiyacının önemini ele aldık. Irak petrolünün Pakistan pazarlarına ihraç edilmesini de değerlendirdik. Pakistan ile dini turizm alanını da teşvik etmemiz lazım." dedi.

Fuad Hüseyin, izledikleri dış politikanın temel konularından birisinin de terörle mücadele olduğunu anlatarak, bu alanda Pakistan ve diğer ülkelerle iş birliğine önem verdiklerini kaydetti.

Hüseyin, Pakistanlı mevkidaşının Bağdat'ın yanı sıra Necef ve Kerbela'daki kutsal dini yerleri ziyaret edeceği bilgisini de paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Irak ile özellikle terörle mücadele ve dini turizm alanında ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

Irak ile vize konusuna da değinen Bakan Kureyşi, dini turizmin kolaylaştırılması için Pakistan vatandaşlarına vize verilmesi konusunda kolaylık sağlanmasını istedi.

Pakistanlı Bakan, "Irak petrolünün Pakistan'a ihracatının nasıl yapılabileceği üzerinde durduk. Irak ile gıda güvenliği ve yeniden imar meselelerini de masaya yatırdık. Irak'ın terörle mücadelesinde verdiği kurbanları takdir ediyoruz." diye konuştu.

Afganistan ile barış sürecine de değinen Kureyşi, şunları kaydetti:

"ABD ve koalisyon güçlerinin Afganistan ile barış süreci konusunda aldığı bir karar var ve bu süreç olumlu şekilde ilerliyor. Afganistan'ın gelişmesi ve istikrarı için tüm bölge güçleri ve uluslararası topluma sorumluluk payı düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kureyşi'nin Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

Son dakika haber... Irak ve Pakistan Dışişleri Bakanları petrol satışını görüştü
Son dakika haber... Irak ve Pakistan Dışişleri Bakanları petrol satışını görüştü
Son dakika haber... Irak ve Pakistan Dışişleri Bakanları petrol satışını görüştü
Son dakika haber... Irak ve Pakistan Dışişleri Bakanları petrol satışını görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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