Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazımi, Papa Francis ile bir araya geldi

Son dakika haber... İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi.

İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, geçtiğimiz salı günü başlayan Avrupa turu kapsamında Belçika'daki temaslarını tamamlamasının ardından dün İtalya'ya gelmişti. Irak Başbakanı el-Kazımi, Vatikan'ı ziyaret ederek, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi. Görüşmede el-Kazımi, Papa Francis'in Mart ayında Irak'a yaptığı ziyaretin ülkede barış ve huzurun sağlanmasına büyük katkısı olduğunu belirtti. Başbakan el-Kazımi ayrıca, Irak'taki Hristiyan ve diğer dinlere mensup azınlıkların hakları konusunda çalışacağını ve terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi nedeniyle evlerini terk eden tüm göçmenlerin evlerine geri dönmelerini kolaylaştırmaya çalışacağını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın yıktığı kiliseleri tamir ettiklerini belirten el-Kazimi, tarihi öneme sahip Ur Kenti'nin dini turizme açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan el-Kazımi'nin ziyaretini memnuniyetle karşılayan Papa Francis de bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı