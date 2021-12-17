Kılıçdaroğlu "Karşı değilim" dedikten sonra İmamoğlu'ndan sürpriz bir adaylık çıkışı geldi - Haberler
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Kılıçdaroğlu "Karşı değilim" dedikten sonra İmamoğlu'ndan sürpriz bir adaylık çıkışı geldi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Politika

Daha önce "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorularına kaçamak cevaplar veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına karşı" değilim açıklamasından sonra sürpriz bir çıkışa imza attı. Aday olabileceğinin sinyalini veren İmamoğlu, "İttifak heyeti vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Cuma namazını tarihi Hunat Camisi'nde kılan İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı Millet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu 'Karşı değilim' dedi, İmamoğlu'ndan sürpriz bir cumhurbaşkanlığı adayı çıkışı geldi

"VATANDAŞI DİNLEYİP KARAR VERECEKLER"

İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."

Kılıçdaroğlu 'Karşı değilim' dedi, İmamoğlu'ndan sürpriz adaylık çıkışı geldi

KILIÇDAROĞLU "KARŞI DEĞİLİM" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığıyla ilgili yöneltilen "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunuzu söylemiştiniz, aynı fikirde misiniz?" şeklindeki soruya "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim, arkadaşların şu anda görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" yanıtını vermişti.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (6)
kıvanç tatsıztuğ:ülke batsa acımdan ölsem yine sana oy vermem Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
burakk:Daha 3 sene öncesinin İlçe belediye başkanı idi, ülkede kimse tanımazdı, birdenbire C.Başkanı adaylığında adı geçmeye başladı. Adeta kurtarıcı gibi ortaya çıkıverdi. Sanki herkes senelerdir tanıyormuş gibi. Ne siyasi kariyeri var ne de devlet adamlığı tecrübesi. Üstelik siyasi fikirleri bile belirsiz. Siz Belediyecelikle uğraşın dolduruşa gelmeyin. Cevap Yaz 7 19 Yayından Kaldır
Hasan Baysal:Sayın belediye başkanı, seçildiğin ilk günden bu yana İstanbul için bir şeyler yapmayı düşünmeden gözünü cumhurbaşkanlığına diktin. Senin İlk önce seçildiğin ilin sorunlarıyla ilgilenmen gerekmiyor muydu ? İstanbul' da doğal afetler oldu sen soluğu tatil merkezlerinde aldın. Film artistleri gibi popüler olmaya çalışmakla ülke yönetmeye talip olmak farklı şeyler. Cevap Yaz 23 30 Yayından Kaldır
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