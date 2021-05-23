Iğdır'da korkutan ev yangını

Iğdır'da korkutan ev yangını Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyü'nde bir vatandaşa ait ev yanarak kül oldu.

Iğdır'da korkutan ev yangını

IĞDIR - Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyü'nde bir vatandaşa ait ev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı olan ve merkeze yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanhan Köyü'nde bir evde çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Elektrik arızasından kaynaklı olduğu tespit edilen yangını fark eden vatandaşlar Aralık ilçe Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını güçlükle kontrol altına alırken vatandaşlar ise ellerine aldıkları kovalarla yangını söndürmeye çalıştılar. Çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken ev ise kullanılamaz hale geldi. Yanan evin kullanılamaz hale geldiğini gören aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün