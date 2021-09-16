Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının yüz yıllık kitap arşivi yeni oluşturulan İsmail Namık Gedik Kütüphanesinde - Haberler
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Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının yüz yıllık kitap arşivi yeni oluşturulan İsmail Namık Gedik Kütüphanesinde

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının yüz yıllık kitap arşivi yeni oluşturulan İsmail Namık Gedik Kütüphanesinde

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde, 27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in adının verildiği kütüphane oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde, 27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in adının verildiği kütüphane oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde yeni bir kütüphane kuruldu. Kütüphaneye 27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in ismi verildi.

Bakanlığın deposunda bulunan yüz yıllık eserlerin de yer aldığı çok sayıda kitap bu kütüphaneye taşındı.

Kütüphanede akademik çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecek 7 bin 940 kitap bulunuyor.

Kütüphanedeki en eski kitaplar arasında ise 1328 yılına ait "Kanun-u Cezanın Mevaddi Kaime ve Muaddelesi Hakkında Teşrih ve Tenkid" adlı eser yer alıyor.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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