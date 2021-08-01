Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin'deki orman yangından etkilenen vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşların her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Hem diğer zararlar hem de evleri zarar görenler için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşların her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Hem diğer zararlar hem de evleri zarar görenler için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz." dedi.

İnce, ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve 3 gün süren mücadeleyle kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen Karaseki Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen İnce, not aldı, ihtiyaçların giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

Yangın nedeniyle bazı alanlarda zarar meydana geldiğini belirten İnce, şöyle konuştu:

"Çok sayıda vatandaşımızın evlerinde, arazilerinde ve hayvansal varlığında çeşitli zararlar oluştu. Bunları hızlı bir şekilde Vali'miz başta olmak üzere ilgili bütün arkadaşlarımızla beraber tespitlerini yapıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da talimatı var. Gereken ne yapılacaksa onu yapacağız. Hazırlık içerisindeyiz. Sizleri önceki yaşamınızdan daha iyi bir noktaya getirmek için devletimiz her zaman yanınızda olacak. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın."

Yangında evleri zarar görenlere ziyaret

Bakan Yardımcısı İnce, yangında evleri zarar görenleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Yangında evi kullanılmaz hale gelen Abdurrahman ve Fatma Midiliç çiftini ziyaret eden İnce, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İnce, aileyle bir süre sohbet ederek, gereken her şeyin yapılacağını ve devletin desteğinin her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

Midiliç çiftinin taleplerini de dinleyen İnce, ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili yetkililere talimat verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal destek ekiplerinin yönlendirildiği ailenin, konaklama ihtiyacının da karşılanması için çalışmalara başlandı.

"Devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz."

İnce, Duruhan Mahallesi'ndeki vatandaşlarla da köy kıraathanesinde buluştu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip talepleri dinleyen İnce, eksikliklerle ilgili not aldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, yangınlar nedeniyle büyük bir felaket yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mersin, Antalya ve Muğla'da anlık yangınlarımız oldu. Bu konuda büyük bir felaket yaşadık. Sizlerin, Orman Teşkilatı ve kamu görevlilerimizin destekleri ve çalışmasıyla buradaki yangını kontrol altına aldık. Umarım böyle bir felaketi bir daha yaşamayız. Sizler de orman köylüsüsünüz. Biliyorsunuz bunun nasıl bir şey olduğunu. Allah böyle bir afet ve felaketle bir daha bizi karşılaştırmasın. Her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Köyümüzün de yakınına kadar geldi. Hatta 3 ev de bunda etkilendi, zarar gördü. Hem diğer zararlar hem de evleri zarar görenler için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz."

Bakan Yardımcısı İnce'ye, Vali Ali İhsan Su, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan eşlik etti.

Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı. Yangın, dün, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmalarına başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci