Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Sinop'ta trafik denetlemesine katıldı yoldakilerle bayramlaştı
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Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Sinop'ta trafik denetlemesine katıldı yoldakilerle bayramlaştı

Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Sinop'ta trafik denetlemesine katıldı yoldakilerle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik denetlemesine katıldı, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik denetlemesine katıldı, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Ersoy, Ilıca köyünde bir yakınının cenaze namazına katıldıktan sonra Boyabat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önündeki kavşakta durdurulan araç sürücülerinin Kurban Bayramı'nı kutlayıp, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ersoy, "Dikkatinizi çekip dikkatli gitmenizi temin etmek için uygulama yapıyoruz. Kuralları bir kez daha hatırlatalım ki sağ salim sevenlerinize kavuşun istiyoruz." dedi.

Araçlardaki çocuklara hediyelerle kırmızı düdük veren Ersoy, "Aileniz kurallara uymazsa düdük çalın, uyarın." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri de sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikram etti, maskesi olmayanlara maske verip uyarıda bulundu.

Ersoy'a Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Er, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakçı, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Sinop'ta trafik denetlemesine katıldı yoldakilerle bayramlaştı
Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Sinop'ta trafik denetlemesine katıldı yoldakilerle bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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