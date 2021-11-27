Son dakika haber | İç savaş mağdurlarının zeytin ağaçları arasına kurulan kamptaki yaşam mücadelesi

Zeytin ağaçları arasına kurulan kamp

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Killi bölgesinde zeytin ağaçları arasında kurulan derme çatma kamplardan biri olan Tubaa kampı, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen iç savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında kurulan ve nüfusu 410 olan kampta yaşamını sürdürenlere Türk Kızılay tarafından insani yardım ulaştırıyor.