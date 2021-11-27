Son dakika haber | İç savaş mağdurlarının zeytin ağaçları arasına kurulan kamptaki yaşam mücadelesi - Haberler
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Son dakika haber | İç savaş mağdurlarının zeytin ağaçları arasına kurulan kamptaki yaşam mücadelesi

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Zeytin ağaçları arasına kurulan kamp İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Killi bölgesinde zeytin ağaçları arasında kurulan derme çatma kamplardan biri olan Tubaa kampı, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen iç savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor.

Zeytin ağaçları arasına kurulan kamp

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Killi bölgesinde zeytin ağaçları arasında kurulan derme çatma kamplardan biri olan Tubaa kampı, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen iç savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında kurulan ve nüfusu 410 olan kampta yaşamını sürdürenlere Türk Kızılay tarafından insani yardım ulaştırıyor.

Son dakika haber | İç savaş mağdurlarının zeytin ağaçları arasına kurulan kamptaki yaşam mücadelesi

Son dakika haber | İç savaş mağdurlarının zeytin ağaçları arasına kurulan kamptaki yaşam mücadelesi

Son dakika haber | İç savaş mağdurlarının zeytin ağaçları arasına kurulan kamptaki yaşam mücadelesi

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AA / Doğukan Keskinkılıç - Son Dakika Haberleri

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