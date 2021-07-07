Son dakika haber: İBB'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı davada 18 kişi şikayetinden vazgeçti

Son dakika haberi... Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı davada, 18 müşteki şikayetinden vazgeçti.

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı davada, 18 müşteki şikayetinden vazgeçti.

Başörtülü 19 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki İlknur Özdemir ile tarafların avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Yeşim Meltem Şişli duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, 18 müştekinin uzlaştıkları gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçmelerine ilişkin dilekçe sundukları kaydedildi. Davaya ilişkin yazılı beyanda bulunduğu söyleyen müşteki İlknur Özdemir, şikayetinden vazgeçmediğini belirtti. Sanıkların katılan sıfatının kaldırılmasını talep eden sanık Şişli'nin avukatı, UYAP kayıtlarının silinmesini ve bir sonraki duruşma tanığın dinlenmesini istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Şikayetinden vazgeçen 18 müştekinin katılan sıfatının kaldırılmasına karar veren mahkeme, mağdur sıfatları devam ettiği gerekçesiyle UYAP'tan silinmeleri yönündeki talebin reddine hükmetti. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, Şişli'nin 19 mağdura karşı, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı