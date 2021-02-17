Son dakika haber! Husumetlileri tarafından takip edildi, çıkan kavgada tabancayla öldürüldü
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Son dakika haber! Husumetlileri tarafından takip edildi, çıkan kavgada tabancayla öldürüldü

17.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:54

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da husumetlisi olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından tabancayla vurulan Muzaffer Oğan, hayatını kaybetti.

ADANA'da husumetlisi olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından tabancayla vurulan Muzaffer Oğan, hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Oğan, iddiaya göre sabah saatlerinde arkadaşının evine giderken kendisini takip eden, aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğan, şüpheliler tarafından darbedildi. Yaşanan arbedede şüphelilerden biri tabancayla Oğan'a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Oğan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Oğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber! Husumetlileri tarafından takip edildi, çıkan kavgada tabancayla öldürüldü
Son dakika haber! Husumetlileri tarafından takip edildi, çıkan kavgada tabancayla öldürüldü
Son dakika haber! Husumetlileri tarafından takip edildi, çıkan kavgada tabancayla öldürüldü
Son dakika haber! Husumetlileri tarafından takip edildi, çıkan kavgada tabancayla öldürüldü
Son dakika haber! Husumetlileri tarafından takip edildi, çıkan kavgada tabancayla öldürüldü
Son dakika haber! Husumetlileri tarafından takip edildi, çıkan kavgada tabancayla öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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