Son dakika haber | Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna'
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Son dakika haber | Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna'

Son dakika haberleri: Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna' Samsun'da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi'nin çocuklar için gerçekleştirilen origami etkinliği ile Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünyaya barış mesajı verdi.

07.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:59

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna'

SAMSUN - Samsun'da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi'nin çocuklar için gerçekleştirilen origami etkinliği ile Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünyaya barış mesajı verdi. Etkinliğe katılan yetişkin ve çocuklar, dünyada barış simgesi olarak kabul edilen kağıttan turna kuşu yaptı. Üretilen bin kağıt kuş, dünya barışı için Samsun'da kanat çırptı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine ABD ordusu tarafından atılan atom bombası nedeniyle 200 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yüz binlercesi de sakat kaldı. 6 Ağustos 1945'te gerçekleşen ve insanlık tarihinin en büyük trajedileri arasında yer alan Hiroşima'nın 75. yıl dönümü Samsun'da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi'nin gerçekleştirdiği origami etkinliği ile anıldı. Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda "Atakum'da turna kuşları barış için kanat çırpıyor" sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe katılan yetişkin ve çocuklar, origamistler Enes Kılıç ve Melek Kılıç eşliğinde Japon kağıt katlama sanatı origami öğrendi. Renkli kağıtları defalarca katlayarak turna kuşu figürlerine dönüştüren katılımcılar, etkinliğin sonunda kuşları ip üzerine dizerek dünya barışı için temsili olarak uçurdu.

Minik elçilere Atatürk kitabı

Yeni normalleşme dönemi kuralları uygulanarak açık havada gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra barış için Atakum'dan tüm dünyaya mesaj ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte üretilen bin kağıt turna kuşu, dünya barışına katkı sağlamak için Atakum Belediyesi Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda sergilenecek. Öte yandan origami etkinliğini ziyaret eden Atakum Belediye Başkanvekili Ümit Bektaş da tüm Atakumlu minik barış elçilerine "Gençler için Atatürk" isimli kitabı hediye etti. Hattat Halil İbrahim Bayram da tüm katılımcılara isme özel kitap ayraçları hazırladı. Atakum 55 Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Deniz Bora, katılımcı minikler için yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Dünya barış simgesi kağıt turna kuşu

Kağıt turna kuşunun dünyada barış simgesi haline gelmesi yaşanmış bir öyküye dayanıyor. Hiroşima'ya atom bombası atıldığı tarihte iki yaşında olan Sadako Sasaki, olaydan canlı kurtulmayı başarıyor fakat 12 yaşına geldiğinde lösemiye yakalanıyor. Durumu her geçen gün kötüleşen Sadako'yu hastanede ziyaret eden arkadaşı, eski bir Japon inanışını anımsatarak, kağıttan turna kuşları yapıp bunların sayısını bine tamamladığında yaşama bağlanacağını söylüyor. Bunun üzerine Sadako, hastane odasında origami ile kağıttan turna kuşları yapmaya başlıyor. Ancak Sadako, 644 turna kuşuna ulaştığında yaşama veda ediyor. Ölümü sonrasında Hiroşima Barış Parkı'na Sadako'nun elinde turna kuşu tuttuğu bir heykeli dikiliyor. Heykel, her yıl 6 Ağustos'ta dünyanın farklı ülkelerinden çocukların yaptığı kağıttan bin turna kuşu ile süsleniyor. Sadako'nun anısını yaşatmak için başlatılan bu etkinlik aracılığıyla zaman içerisinde kağıttan turna kuşu dünyada barışının simgesi haline geliyor.

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Son dakika haber | Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için 'bin kağıt turna'

Kaynak: İHA

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