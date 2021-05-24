Son dakika haber... Hindistan'da polis Twitter ofisine soruşturma ekibi gönderdi
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Son dakika haber... Hindistan'da polis Twitter ofisine soruşturma ekibi gönderdi

Son dakika haber... Hindistan'da polis Twitter ofisine soruşturma ekibi gönderdi
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, hükümet partisi sözcüsü tarafından yapılan paylaşımın "manipüle edilmiş medya" olarak etiketlenmesi üzerine Twitter ofisine ekip gönderdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, hükümet partisi sözcüsü tarafından yapılan paylaşımın "manipüle edilmiş medya" olarak etiketlenmesi üzerine Twitter ofisine ekip gönderdi.

Tech Crunch internet sitesinin yerel basın kuruluşlarına dayandırdığı haberine göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Sambit Patra'nın muhalefet partisini hedef alan paylaşımı, geçen hafta sosyal paylaşım sitesi Twitter tarafından "manipüle edilmiş medya" olarak etiketlendi.

Yeni Delhi polis teşkilatı, söz konusu etiketlendirmenin ardından Twitter'a uyarı notu iletti.

Polis, bugün öğle saatlerinde ise konu hakkında detaylı bilgi almak için şirketin ofisine ekip gönderdi.

Polis ekibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan çalışma sistemine geçen iş yerinde kimseyi bulamayınca binadan ayrıldı.

Bu arada Yeni Delhi Polisi yaptığı yazılı açıklamada, BJP Sözcüsü Patra'nın paylaşımının "manipüle edilmiş" olarak işaretlenmesiyle ilgili şikayeti soruşturmak üzere ofise gittiklerini belirterek, konuyla ilgili özel araştırma biriminin görevlendirildiğini bildirdi.

Polis yetkilileri açıklamada, "Görünüşe göre Twitter, bizim tarafımızdan bilinmeyen bu şekilde sınıflandırdıkları bazı bilgilere sahip. Soruşturmayı yürüten özel ekip hakikati öğrenmek istiyor. Gerçeği bildiğini iddia eden Twitter her şeyi açıklığa kavuşturmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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