Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı

Kayseri'de kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Talas ilçesinde aynı aileden 3 kişi ise ev ve ahırlarının yıkılmasına engel olmak için av tüfeğini alıp çatıya çıktı. Polis, şahısları ikna edebilmek için iki saat uğraştı.

15.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:23

Kayseri'nin Talas ilçesinde hazine arazisi üzerine yaptıkları ev ve ahırın yıkılmasını önlemek için av tüfeğiyle çatıya çıkan aynı aileden 3 kişiyi polis, iki saat sonunda çatıdan inmeye ikna etti.

KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI

Belediye ekipleri, Başakpınar Mahallesi'nde imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yerlerin yıkımı için çalışma başlattı. Mahallede 3 dönümlük hazine arazisine ev ve ahır yaptıkları iddia edilen aynı aileden H.Ç, M.Ç. ve D.Ç, yıkıma engel olmak için tüfekle çatıya çıkıp havaya ateş açarak, belediye ve olay yerine çağrılan polis ekiplerine direndi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belediye ekipleri yaşanan olay üzerine yıkım kararını erteledi. Polis ekiplerince yaklaşık 2 saatlik ikna çabası sonunda çatıdan indirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (13)
HOPPALA PAŞAM: hem suçlu hem güçlü
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ADAM: O adamlar okadar inşaatı evi ahırı yaparken oradaki resmi görevliler neredeydi acaba. Bide ne kadar olmuş yapalı elektriği suyu varmı acaba.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
MEMET33: NERDE KIRO ORDA OLAY NE LAN EŞKİYAMISINIZ DEVLETİN ARAZİSİNE EV YAP SONRA DAMA ÇIK, İSTERSEN AYA ÇIK O EV YIKILACAK. KAÇAK ELEKTRİK YETMEDİ ŞİMDİDE KAÇAK EV. İNŞALLAH İLERDE TAPUDAN KAÇAK BİNA BEDELİ DİYE ELEKTRİK GİBİ AVANTA TOPLANMAZ.
Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Sezen Aksu Cem Yılmaz Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Vedat Muriqi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Bursa Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 15:42:44. #1.14#
title