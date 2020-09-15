Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı Kayseri'de kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Talas ilçesinde aynı aileden 3 kişi ise ev ve ahırlarının yıkılmasına engel olmak için av tüfeğini alıp çatıya çıktı. Polis, şahısları ikna edebilmek için iki saat uğraştı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde hazine arazisi üzerine yaptıkları ev ve ahırın yıkılmasını önlemek için av tüfeğiyle çatıya çıkan aynı aileden 3 kişiyi polis, iki saat sonunda çatıdan inmeye ikna etti. KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI Belediye ekipleri, Başakpınar Mahallesi'nde imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yerlerin yıkımı için çalışma başlattı. Mahallede 3 dönümlük hazine arazisine ev ve ahır yaptıkları iddia edilen aynı aileden H.Ç, M.Ç. ve D.Ç, yıkıma engel olmak için tüfekle çatıya çıkıp havaya ateş açarak, belediye ve olay yerine çağrılan polis ekiplerine direndi. 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Belediye ekipleri yaşanan olay üzerine yıkım kararını erteledi. Polis ekiplerince yaklaşık 2 saatlik ikna çabası sonunda çatıdan indirilen 3 kişi gözaltına alındı. Kaynak: AA