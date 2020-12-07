Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Hatay ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarını, ibadethaneleri, ATM'leri, parkları ve halka açık birçok alanı dezenfekte etti.

Belediye ekipleri ayrıca kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara, içerisinde yüzey ve zemin temizleme solüsyonu, antibakteriyel sıvı ve sabun, el hijyen ürünü ve maskenin yer aldığı yaklaşık 5 bin hijyen seti dağıttı.

Altınözü'nde kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından evlerinde izole olan ailelere gıda ve hijyen seti ulaştırıldı.

Altınözü Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında belediye ve kaymakamlığı tarafından hazırlanan gıda ve hijyen seti paketleri evlerinde izole olan ailelere ekipler tarafından paketlerin ulaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Hassa'da da belediye ekipleri, şehrin işlek cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması başlattı.

Ekipler, çarşı merkezi ve ara sokaklarda ilaçlama çalışması yaptı.

Mersin

Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayarak bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Mersin'de, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine devam edildi.

Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki dezenfekte ekibi, 67 mahalledeki ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, sağlık merkezleri, muhtarlık binaları ve işletmeleri dezenfekte etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş