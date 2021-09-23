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Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D.G. idaresindeki 31 E 2261 plakalı kamyonun, Samandağ-Antakya Karayolu Yeşilköy mevkisinde freninin boşalması üzerine önünde seyreden 1 kamyonetle 3 otomobile çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samandağ ve Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler
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