Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
D.G. idaresindeki 31 E 2261 plakalı kamyonun, Samandağ-Antakya Karayolu Yeşilköy mevkisinde freninin boşalması üzerine önünde seyreden 1 kamyonetle 3 otomobile çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samandağ ve Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.