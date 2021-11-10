Son dakika haber! Şehit aileleri ve gaziler İYİ Partili Türkkan'a tepki gösterdi

BİNGÖL (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Kırıkhan Garnizon Şehitliği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler adına basın açıklaması yapan Kırıkhan Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bestami Antepli, söylemlerinden dolayı Türkkan'ı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kınadıklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerine hakaret ve saygısızlık eden Lütfü Türkkan'ı ve onu savunan, destekleyen Genel Başkanı Meral Akşener'i şiddetle kınıyoruz." dedi.

17 Temmuz 2020'de Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un annesi Meryem Kurtul da, İYİ Partili Lütfü Türkkan'a bir şehit annesi olarak hakkını helal etmediğini söyledi.

2015 yılında Mardin'de terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada gözlerini kaybederek gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Yemliha İnci ise, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı ve Genel Başkanı Meral Akşener'i kınadığını ve söyledikleri sözleri kendilerine iade ettiğini ifade etti.

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