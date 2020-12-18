Son dakika haber! Hatay'da kayıp 20 koyun jandarma ekiplerince bulundu
18.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:24
Son dakika haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp 20 koyun, jandarma ekiplerince bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp 20 koyun, jandarma ekiplerince bulundu.
Hıdırbey Mahallesi'nde besicilik yapan N.S, kaybolan 20 koyununun bulunması için jandarmadan yardım istedi.
Jandarma ekipleri, hayvanları ahırdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yezur mevkisinde otlanırken buldu.
Koyunlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli