Son dakika haber! HATALI SOLLAMA YAPAN TIR'A ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA

ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de virajda hatalı sollama yapan TIR'ın aniden önüne çıktığı otomobilin sürücüsü kazadan kıl payı kurtulduğu anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Artvin-Borçka arasındaki iki yönlü kara yolunda 9 Mart'ta bir sürücü kullandığı TIR'la virajda hatalı sollamaya yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü TIR'la karşı karşıya kaldı. TIR ve otomobil sürücüleri ani firen yaparak çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu. TIR sürücüsü ardından yoluna devam ederken, otomobil sürücüsü korna çalarak tepkisini gösterdi. O anlar ise otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel