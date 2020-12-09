Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor
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Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor

09.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:28

Babası koronaya yakalanan öğretmen Mehmet Aydın 8 gündür refakatçı olarak hastanede bulunurken, soğuk havaya rağmen hastane bahçesinde öğrencilerine ders verdi. Aydın, yaptıkları işte insan yetiştirdiklerini vurguladı ve "Ona ne kadar sevgiyle, içten yaklaşırsak o kadar güzel büyür. Topluma güzel, hayırlı bir vatandaş olur" dedi.

Cumhuriyet Fen Lisesinde matematik öğretmeni olan Mehmet Aydın'ın babası 8 gün önce koronavirüse yakalandı. Aydın, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan babasına hastane bahçesinde refakat etmeye başladı.

Babasının yanından bir an olsun ayrılmayan Aydın, bu süreçte öğrencilerini yüzüstü bırakmak istemedi. Aydın, yanına aldığı tabletiyle hastane bahçesinde oturduğu bankta uzaktan eğitimle derslere katılıp, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağladı. Mesleğine peygamber mesleği olarak baktığını belirten Aydın, burada da görevinin başında olduğunu, işini yarıda bırakmadığını kaydetti.

"NE KADAR SEVGİYLE YAKLAŞIRSAK O KADAR GÜZEL BÜYÜR"

Babasının ve öğrencilerinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan fedakar öğretmen, "Onlarda hayatımızın bir parçası. Onlara da bu dönemde sevgiyle yaklaşmamız lazım, zor bir dönem. Onlara yaklaşmadığımız zaman öğrencilerimiz derslerden uzak kalacak ve daha sonraki zamanlarda derse ısıtmak çok zor olacak. Yaptığımız iş, şu an biz insan yetiştiriyoruz. Bir çiçeğe, bir ağaca nasıl sevgiyle yaklaşırsak, nasıl güzel yaklaşırsak, çiçek, ağaç o şekilde güzel büyür. İnsan da bir canlıdır. Ona ne kadar sevgiyle, içten yaklaşırsak o kadar güzel büyür. Topluma güzel, hayırlı bir vatandaş olur" dedi.

"İNSAN YETİŞTİRMEK PEYGAMBER MESLEĞİDİR"

Yaptığı işin insan yetiştirmek olduğunu belirten Aydın, "İnsan yetiştirmek ne demektir, peygamber mesleğidir. Dışarıdan biri bize ne iş yapıyorsunuz dediklerinde ben, öğretmenim demiyorum. Yaptığımız iş insan yetiştirme olduğu için ben hep şöyle diyorum, ben insan yetiştiriyorum. Kendimi bazen bahçıvan olarak da görüyorum. Branşım matematik ve uzaktan da çok zor oluyor. Evde olsaydım belki daha faydalı olurdu, daha güzel olurdu. Yeri geldiğinde bir tahtayı açardık. Başka bir şekilde ders anlatma imkanımız olurdu. Ama burada da en azında görevimizin başındayız. İşimizi yarıda bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEN NE GELİYORSA ÖĞRENCİLERİMİZE VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Aydın, "Kamera açmam gerektiği zamanlarda tabletimi bankın üzerine bırakıyorum. O şekilde kamerayı açıp, öğrencilerime göstermem gereken ifadeler varsa gösteriyorum. Yoksa diğer şekilde örneklerimizi göstererek öğrencilerimize dersimizi anlatıyoruz. 12 yıllık öğretmenim, elimizden ne geliyorsa öğrencilerimize vermeye çalışıyorum"ifadelerini kullandı.

Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
ABC: Anasına babasına atasına saygısı olmayan rezil alçak insanlarda altmıs beş yaşında diye insanlari aylardır hapsediyorlar hicbir faydası olmayan önlemlerle bu kadar adiler
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HASAN: HELAL OLSUN SANA , BABANDA İYİ OLUP ÇIKAR İNŞALLAH
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DR: Bırakın bu şov haberlerini. Ben hasta babamın yanına gidemedim izinler kaldırılıdığı için. . .
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