Son dakika haber... HAKKARİ EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEVHER, POLİS MEMURUNUN SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU

Son dakika haberleri... Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, için Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, için Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, Van İl Emniyet Müdürü Aydın, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile meslektaşları ve askerler katıldı.

Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek ambulansa konuldu. Fatih Kışlasından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanına götürülen şehit Cevher için burada da bir tören düzenleneceği öğrenildi. Saat 22.00'de düzenlenecek törenin ardından şehit Cevher'in naaşının, ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

ELAZIĞ'A TAYİNİ ÇIKMIŞ

Bu arada DHA'nın edindiği bilgiye göre Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu'nun daha önce görev yaptığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde huzur bozucu davranışları nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkarıldığı öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Çulcu'nun iddiaya göre 2-3 aydır kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği bilgisine ulaşıldı. Çulcu'nun bu süre zarfında yapılan uyarılara rağmen eylemlerine devam etmesi üzerine Elazığ'a tayini çıkarıldığı ancak ilişiğini henüz kesmediği bildirildi. Çulcu, kadın komiseri rahatsız etmeye devam edince olay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e iletildi. Cevher'in de Çulcu hakkında disiplin işlemi yapılması için talimat vermesi üzerine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı